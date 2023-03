information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 13:40

Alors que les syndicats entament une nouvelle phase dans leur mobilisation contre la réforme des retraites, avec le risque d'une grève reconductible, la Français travaillent-ils vraiment moins longtemps que leurs voisins européens ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno Daroux.