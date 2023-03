Retraites : 8e journée de mobilisation, qui gagnera le bras de fer ?

information fournie par France 24 • 15/03/2023 à 20:14

C'est la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a eu 450 000 manifestants à Paris selon la CGT et 37000 selon la préfecture. Gaziers, éboueurs, et contrôleurs aériens sont en grève tandis que l'opinion est toujours majoritairement défavorable à la réforme des retraites. Côté parlementaire, la Commission mixte paritaire a trouvé à un accord sur une version commune du projet de réforme. Ce texte sera présenté demain à l'assemblée nationale et au Sénat pour le vote final.