Retour en IMAGES sur la situation au Burkina Faso

information fournie par France 24 • 23/01/2022 à 20:21

Des manifestants partisans des militaires qui se sont mutinés dans plusieurs casernes du Burkina Faso ont incendié, dimanche, le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou. Les militaires réclament plus de moyens pour lutter contre la menace jihadiste. Des soldats se sont mutinés, dimanche 23 janvier, dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des "moyens plus adaptés" à la lutte contre les jihadistes, alors que le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou a été incendié par des manifestants, a constaté un journaliste de l'AFP. Ces mouvements d'humeur dans les casernes du Burkina, pays qui a connu par le passé plusieurs coups d'État et tentatives de putsch, illustrent la fragilité du pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré face aux violences jihadistes qui s'accroissent dans son pays et qu'il n'arrive pas à contrer.