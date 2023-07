information fournie par France 24 • 24/07/2023 à 17:01

Grâce au succès de ses copies de sandwichs de McDonald’s, Burger King ou encore Quick, la chaîne G la dalle a ouvert 73 restaurants en France et à l'étranger. La franchise séduit une jeune clientèle attirée par ses menus entièrement halal, des prix alléchants et un réseau d’influenceurs issus des quartiers populaires. Ali Laïdi reçoit Malik Mensour, directeur des opérations et du marketing de l'entreprise.