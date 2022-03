information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 16:09

Le président de la République était en déplacement ce mardi 15 mars à La Pommeraye, près d'Angers, où il a visité un centre d’accueil de réfugiés ukrainiens. Il rappelle l'engagement de la France pour accueillir et prendre en charge au mieux les réfugiés qui fuient la guerre, et assure qu'un arsenal juridique se met en place pour faciliter l'insertion dans la société, en France et au sein de l'Union Européenne.