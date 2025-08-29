L'ensemble des organisations syndicales réunies en intersyndicale proposent une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire le 18 septembre, "y compris par la grève et la manifestation". "Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné", affirme la cheffe de file de la CFDT Marylise Léon, en lisant un communiqué commun. SONORE
Rentrée sociale: l'intersyndicale propose une mobilisation le 18 septembre
