France 24 • 28/06/2021 à 11:19

Le scrutin a une nouvelle fois très peu mobilisé. Ce dimanche se tenait le second tour des élections régionales et départementales en France. Le taux d'abstention, légèrement plus bas que lors du premier tour, atteint les 65,8 %. À un an de l'élection présidentielle, le RN et LREM n'ont pas atteint leurs objectifs alors que la droite et le PS sortent confortés du scrutin. #France #Régionales #Politique