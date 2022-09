Réformes des retraites : le président Macron veut aller vite et menace de dissoudre l'Assemblée

information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 18:21

Emmanuel Macron se lance dans la bataille de la réforme des retraites "pour l'intérêt du pays". Mais il se heurte déjà à certains syndicats et une bonne partie des Français. Le chef de l’État agite la menace de la dissolution si l’opposition vote la motion de censure. Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Yasmina Jaafar, directrice du webzine La Ruche Media et journaliste à Franc-Tireur, ainsi que Stéphane Vernay, du quotidien Ouest France. Une émission en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani.