information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 12:28

À la veille d'une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'exécutif clame sa volonté d'"apaisement" dans une atmosphère de plus en plus tendue. Inflexibles sur le fond de la réforme, qui recule l'âge de départ de 62 à 64 ans, le chef de l'Etat et ses ministres ont répété à l'envi leur souhait d'aplanir la situation.