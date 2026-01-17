information fournie par BoursoBank Clients • 17/01/2026 à 08:30

Au programme de ce JT: douche froide avec la baisse programmée du taux du Livret A à compter du mois de février prochain à 1,5%, loin du taux de 3 % l'année précédente. Mais la baisse aurait pu être plus prononcée. Le manque à gagner est de 15 euros par an. Mais pas sûr que cette baisse de rémunération ré-oriente le comportement des français vers plus de consommation. D'ailleurs si les prix sont stabilisés par rapport aux hausses de 2022 et 2023, les marchandises dans les rayons des supermarchés restent à des prix élevés notamment le café, le chocolat ou la viande. L'huile, les légumes et les fruits restent stables. Enfin, 24 % des Français sont à découvert auprès de leur banque dès le 18 du mois. Ce phénomène concerne surtout les plus jeunes.