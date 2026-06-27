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Réchauffement : les outre-mer ne sont pas épargnés et doivent s'adapter

information fournie par France 24 27/06/2026 à 15:09

Alors que l'Hexagone a suffoqué toute cette semaine, conséquence du réchauffement global, les territoires d'outre-mer ne sont pas épargnés et établissent des stratégies pour s'adapter au changement climatique. Il y a urgence, notamment en Polynésie, où après quatre ans de recherches, des scientifiques du Clippssa, un projet d'étude sur le climat, ont dévoilé des projections alarmantes.

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