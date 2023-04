information fournie par France 24 • 05/04/2023 à 10:45

Le contingent ougandais de la force régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) s’est officiellement déployé à Bunagana, une ville stratégique de l’est de la République démocratique du Congo. Le déploiement de la force EAC chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 dans l'est de la RDC suscite chez les congolais à la fois un espoir prudent et une grande méfiance. Explications avec Alphonse Maindo, chercheur et professeur de science politique à l'Université de Kisangani.