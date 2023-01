RD Congo : une manifestation contre la force est-africaine dispersée à Goma

information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 22:31

Une marche de protestation contre la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo a été violemment dispersée et des journalistes ciblés par la police mercredi à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu. Une centaine de manifestants s'étaient rassemblés pour marcher contre cette force de l'EAC (East African Community) qu'ils jugent inefficace. Plusieurs milliers de soldats du Kenya et du Burundi ont été récemment déployés en renfort pour lutter contre les groupes armés.