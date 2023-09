RD Congo : Félix Tshisekedi s'exprime sur l'arrestation du journaliste Stanis Bujakera

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 10:39

En RD Congo, une organisation de journalistes appelle à la libération de Stanis Bujakera. Le journaliste a été arrêté le 8 septembre 2023 à Kinshasa, puis transféré quelques jours plus tard en prison. La justice lui reproche un article de Jeune Afrique qui met en cause les renseignements militaires dans l’assassinat de l’opposant Chérubin Okende. Un article qui n’est pas signé. En déplacement à New York, le président Félix Tshisekedi a réagi à l'incarcération du journaliste. Il en a également profité pour évoquer sa volonté de se représenter à un deuxième mandat.