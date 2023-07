RD Congo : derniers préparatifs à Kinshasa avant le coup d'envoi des Jeux de la francophonie

information fournie par France 24 • 24/07/2023 à 12:24

En RD Congo, Kinshasa commence à vivre au rythme des 9ème Jeux de la francophonie. Attribués à la RDC en 2019, les Jeux de la Francophonie, qui combinent épreuves sportives et culturelles, auraient dû avoir lieu en 2021, mais ils ont été reportés une première fois à cause du Covid-19, puis une deuxième parce qu'en 2022, rien n'était prêt. A une semaine du coup d'envoi de la 9e édition, les ouvriers s'activent pour livrer en temps et en heure les installations qui devront accueillir pendant dix jours à Kinshasa. Précisions à Kinshasa Aurélie Bazzara-Kibangula.