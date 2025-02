information fournie par France 24 • 04/02/2025 à 23:10

Coup d'envoi des discussions au niveau national pour évoquer la situation dans l’est de la RDC. Les consultations sont menées par les églises catholiques et protestantes du pays. Une session extraordinaire a été également convoquée au Parlement congolais, dans un contexte d'occupation d'une grande partie de la ville de Goma par l'armée rwandaise et le M23 et de menaces qui pèsent sur le Sud-Kivu. Les précisions à Kinshasa, Aurélie Bazzara-Kibangula.