Rapport du Giec : les pays riches doivent atteindre la neutralité carbone vers 2040, plaide le chef de l'ONU

"Un message d'espoir" mais aussi un appel aux décideurs politiques pour faire plus et plus vite: c'est la substance du dernier rapport de synthèse du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), indique son président Hoesung Lee. "Un message d'espoir" mais aussi un appel aux décideurs politiques pour faire plus et plus vite: c'est la substance du dernier rapport de synthèse du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), indique son président Hoesung Lee. Le secrétaire général de l'ONU a appelé les pays riches à avancer leurs objectifs de neutralité carbone "aussi proche que possible de 2040", contre 2050 aujourd'hui en général, pour "désamorcer la bombe climatique".