Rançongiciel et terrorisme : même combat ?

France 24 • 04/06/2021 à 18:10

Élever les affaires de rançongiciels au même rang de priorité que le terrorisme : c'est la nouvelle doctrine du ministère de la Justice aux États-Unis. Le patron du FBI va même jusqu'à comparer ces attaques par demande de rançon à celles du 11-Septembre. Et pour cause : les derniers mois ont été ceux de tous les dangers en matière de cybercrime. Les "ransomwares" paralysent entreprises, opérateurs d'énergie, hôpitaux et gouvernements. Des cybermenaces devenues une industrie à part entière.