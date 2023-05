information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 23:17

Raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau secoué Khartoum lundi, malgré l'annonce d'une trêve dans les combats entre l'armée et les paramilitaires qui ont conduit le Soudan au bord d'une "catastrophe" humanitaire et sanitaire selon l'ONU. "Plus de 800.000 personnes" pourraient fuir les combats meurtriers au Soudan, a alerté lundi le patron du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).