Quels dossiers chauds pour Elisabeth Borne ?

information fournie par France 24 • 18/05/2022 à 20:32

La première ministre Elisabeth Borne n'a toujours pas de gouvernement ! Il devrait être formé dans les prochains jours. Les défis à relever sont nombreux : les élections législatives et des dossiers à traiter d'urgence comme celui du pouvoir d’achat. Des réformes sont également à mener, comme celle des retraites et celle de l'écologie alors que l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le changement climatique, qui "reste le plus grand défi de l'humanité" selon l'organisation.