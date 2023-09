information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 16:56

Saviez-vous que 40 % des plastiques sont utilisés une seule fois avant d’être jetés ? Et que cette matière issue du pétrole est partout ? Dans nos emballages, nos vêtements, nos objets... Un poison pour nous et pour la planète. Réduire notre consommation devient urgent. En réutilisant l’existant ou en le chassant de nos placards, c’est possible !