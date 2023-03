Quand les femmes ne jouissent pas, c'est une expression du patriarcat

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 17:54

Dans l'Est de la RDC, les camps qui accueillent les déplacés du Nord-Kivu sont dangereux pour les femmes, victimes de violences sexuelles. Dans son film "We are coming", la réalisatrice Nina Faure s’intéresse au plaisir féminin et découvre que lorsqu’une femme ne jouit pas, c’est peut-être parce que le patriarcat s’est invité dans son lit. Enfin, le tournoi de Premier League de cricket féminin rencontre un immense succès en Inde.