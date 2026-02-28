D'épaisses fumées noires s'élèvent d'un site à Doha, et des traînées de fumée sont visibles dans le ciel tandis que des systèmes de défense interceptent des missiles iraniens.
Qatar: des missiles iraniens interceptés dans le ciel de Doha
