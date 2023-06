Programmation militaire, justice "plus rapide" : le Parlement convoqué en session extraordinaire

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 18:20

En France, députés et sénateurs devront travailler plus longtemps que prévu cet été avec les nombreux projets de réformes annoncés par le gouvernement. Le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du 3 juillet. Parmi les dossiers sur la table, la réforme du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pour une justice "plus rapide", ainsi que la loi de programmation militaire 2024-2030. Le renouvellement d'une partie du Sénat en septembre prochain ne risque pas d'impacter le calendrier législatif, selon le politologue Jean-Christophe Gallien.