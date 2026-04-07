Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience de la cour d'appel de Paris lors d'une suspension de séance après le début de son interrogatoire dans le procès en appel du financement libyen. COMPLETE VIDIA6WW4CQ_FR, VIDIA6XM4CQ_FR IMAGES
Procès libyen en appel: Nicolas Sarkozy sort du tribunal lors d'une suspension de séance
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