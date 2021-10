Prix de l'énergie : une flambée incontrôlable ?

information fournie par France 24 • 13/10/2021 à 20:18

Carburant, gaz et électricité voient leur prix flamber. Le phénomène est mondial et met à mal le budget des ménages et des entreprises. En Europe, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie - dépendants du gaz pour la production d'électricité - sont les plus touchés. L'Union européenne propose des baisses de taxes sur l'énergie et la redistribution des bénéfices aux plus démunis. Comment expliquer une telle flambée des prix de l'énergie ? Comment limiter son impact sur la reprise économique ?