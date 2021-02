France 24 • 16/02/2021 à 12:14

Les femmes s'imposent désormais sur la scène du rire en Afrique, à l'image de notre invitée, l'humoriste ivoirienne PrissK. Également pionnière du rap en Côte d'Ivoire, elle est une artiste engagée, notamment dans la lutte contre l'excision, contre le mariage forcé et toutes les formes de violence faite aux femmes et pour l'éducation et la scolarisation des jeunes filles.