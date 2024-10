information fournie par France 24 • 31/10/2024 à 11:00

L'opposant ivoirien Charles Blé Goudé affirme sur France 24 son intention d'être candidat à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en 2025. "Je n'ai jamais caché mon ambition de diriger la Côte d'Ivoire", ajoute-t-il. Abordant les relations entre la France et son pays, il juge que la base militaire française de Port-Bouët, près d'Abidjan, "n'a plus sa raison d'être". "Même chose" pour le franc CFA : "Nous constatons (qu'il) fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles".