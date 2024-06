Présidentielle en Iran : seuls 40 % des électeurs ont voté lors du premier tour

information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 14:14

Les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et ultraconservateur Saïd Jalili sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Iran, a annoncé samedi 29 juin, le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu la veille. Seuls 24,54 millions (40%) se sont déplacés malgré l'appel lancé vendredi par la plus haute autorité de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, à "prendre le vote au sérieux et à y participer". Des opposants, notamment ceux de la diaspora, avaient appelé au boycott du scrutin.