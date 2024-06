information fournie par France 24 • 27/06/2024 à 13:25

Le premier débat télévisé entre le président américain, Joe Biden, et son prédécesseur, Donald Trump, se tient ce jeudi à Atlanta, alors que les deux hommes sont au coude-à-coude dans les sondages. ce sont deux visions de l’Amérique et du monde qui vont s’affronter, après des mois d’invectives à distance. On en parle avec Agnès Trouillet Dominique Simonet et Mathieu Mabin.