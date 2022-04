Présidentielle 2022 : la dette publique reléguée au second plan ?

information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 10:16

Malgré la flambée de la dette publique, le sujet n'a pas occupé une place centrale dans les débats économiques et politiques de la campagne présidentielle en France. Mais cela pourrait changer, car l'incertitude du scrutin inquiète les investisseurs, et les rendements sur la dette française grimpent. L'inflation et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire pourraient aussi renchérir le coût de l'endettement de l'État au cours du prochain quinquennat.