Pour Lu Shaye, ambassadeur en France, la Chine n'a "pas renoncé à l’usage de la force contre Taipei"

information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 15:36

Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France a accordé un entretien à France 24. S'il assure que Pékin mise sur une "réunification pacifique" avec Taïwan, il précise que les autorités chinoises n’ont pas, pour autant, "renoncé à l’usage de la force", dans le dessein non de "viser le peuple de l'île", mais de dissuader "les séparatistes taiwanais", et certaines "forces étrangères". Le diplomate parle également de l'épidémie de Covid-19 en Chine et se dit "sûr" qu'il n'y aura pas de flambée des cas pendant les Jeux olympiques d'hiver qui débuteront à Pékin le 4 février.