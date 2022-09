Pour Geoffrey Onyeama, il faut tout faire pour éviter un conflit entre le Mali et la Côte d’Ivoire

information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 13:49

Alors que s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU, Geoffrey Onyeama, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, confirme que la Cédéao tiendra en fin de semaine à New York un sommet extraordinaire et abordera notamment la question des soldats ivoiriens détenus au Mali. Il estime que l'accord sur les engrais ukrainiens et russes est sur la bonne voie pour soulager les économies des pays pauvres. Et il affirme que la Cédéao ne s’est pas trompée en levant les sanctions contre le Mali en juillet.