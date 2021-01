France 24 • 20/01/2021 à 20:21

Une page se tourne aux Etats-Unis. Le président élu Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont prêté serment au Capitole devant les ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais en l'absence de Donald Trump. Joe Biden, qui accède à la présidence à 78 ans après un demi-siècle en politique, entend marquer dès le premier jour le contraste avec l'ancien homme d'affaires de New York.