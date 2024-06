information fournie par France 24 • 10/06/2024 à 14:27

Aujourd’hui dans "Parlons-en" : quelles leçons tirer du scrutin européen pour l’avenir de l’Europe et pour celui de la France ? Une émission en deux parties : la nouvelle composition du Parlement européen avec Christine Verger, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors et Caroline de Camaret, cheffe du service Europe de France 24, et la bataille politique qui s’ouvre en France en vue des législatives anticipées avec le politologue Jean Petaux et Flore Simon, de France 24.