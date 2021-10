Pollution massive du Lac Victoria : le plus grand lac d'Afrique se meurt

information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 14:54

Le lac Victoria, le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde et plus d'Afrique, est gravement malade de la pollution : écoulements d'eaux usées, d'engrais, d'immondices et de déchets plastiques jetés par des communautés où les infrastructures sanitaires collectives sont souvent inexistantes. Le lac, qui fut longtemps une source de vie et de nourriture pour ses riverains d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie se transforme en gigantesque fosse septique. Malgré ce triste constat et un combat qui semble si difficile à gagner, des jeunes ont décidé de se bouger pour sensibiliser les habitants.