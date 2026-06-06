Alors que notre pays a une des politiques les plus permissives dans le secteur, comparé à nos voisins Européens, les députés ont voté une loi - contre l'avis du gouvernement - pour limiter l'exposition des Français au cadmium, ce métal lourd présent dans les engrais et dans de nombreux aliments. Notre invitée pour en parler cette semaine est la co-fondatrice de 'Cancer Colère', Fleur Breteau.
Pollution au cadmium : un texte adopté par les députés pour limiter l’exposition de la population
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