Point marchés – Les 4 thématiques clés pour décembre
information fournie par Amundi•02/12/2025 à 10:49
Découvrez l'analyse de
Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Une
consommation américaine
soutenue par les
ménages à hauts revenus
- Evolution divergente de l'
inflation
aux
Etats-Unis et dans la zone euro
- Baisses des
taux de la Fed et BCE
- Evolution des
relations entre les grands blocs
