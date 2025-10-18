Plusieurs milliers de personnes ont défilé en dansant à Paris samedi pour une "Tekno parade revendicative". Un rassemblement pour dénoncer la "répression" contre les free-parties et pour réclamer le droit de faire la fête alors que la traditionelle Techno parade n'a pas lieu cette année, faute de financement.
Plusieurs milliers de participants à une "Tekno parade revendicative" à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro