Saint patron officieux de la pâtisserie française haut de gamme, Pierre Hermé a bâti son empire sucré international sur les associations de saveurs inédites, des macarons plébiscités par les gourmets de Paris à Tokyo.
Pierre Hermé, l'émissaire de la pâtisserie française haut de gamme
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