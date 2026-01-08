Deux pétroliers récemment arraisonnés par les États-Unis ont relancé les soupçons autour du pétrole vénézuélien. Mais l’enquête révèle une réalité plus complexe : celle de vastes réseaux maritimes clandestins, utilisés par plusieurs pays sous sanctions pour continuer à exporter leurs hydrocarbures.
Pétrole sous sanctions : derrière les navires saisis, l’ombre des "flottes fantômes"
