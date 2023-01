Pérou : des stérilisations forcées au nom de la lutte contre la pauvreté

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 15:56

Environ 270 000 femmes et 22 000 hommes ont été stérilisés entre 1996 et 2000 au Pérou dans le cadre d’un programme de contrôle de la natalité. Le but du président Alberto Fujimori et de son exécutif était de réduire la pauvreté. Plusieurs milliers de femmes, des Amérindiennes qui ne parlaient pas toujours l’espagnol, disent avoir été stérilisées de force. Nombre d’entre elles luttent depuis plus de 20 ans pour obtenir justice et réparation. Thomas Nicolon raconte leur difficile combat.