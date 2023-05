Pascal Demolon : "J’adore les personnages ordinaires qui deviennent extraordinaires"

information fournie par France 24 • 04/05/2023 à 15:51

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !", Axelle Simon reçoit le comédien et metteur en scène Pascal Demolon. Il présente son seul en scène "C’est qui qu’a fait quoi" au théâtre de l’Œuvre à partir du 5 mai, une adaptation du roman "Simple" de Julie Estève. Par ailleurs, on retrouvera prochainement le comédien dans la série d'Igor Gotesman "Fiasco" aux côtés de Pierre Niney et Géraldine Nakache, et dans le film "38°5 Quai des orfèvres" signé Benjamin Lehrer. Pascal Demolon commente également les enjeux de la grève des scénaristes à Hollywood.