Park Chan-wook président de Cannes et la nouvelle "Deadline" de Blackpink

information fournie par France 24 • 26/02/2026 à 16:24

Au programme de "A l'Affiche !" : Le réalisateur sud-coréen Park Chan-Wook choisi pour être le président du 79ème Festival de Cannes. Il succède à Juliette Binoche qui a décerné la Palme d'or l'année dernière au film de l'Iranien Jafar Panahi "Un simple accident".

Le groupe star de K-pop Blackpink sort son troisième mini-album. Il s'appelle "Deadline" et pour attiser la curiosité de leurs millions de fans, un teaser a été dévoilé.

L'exposition "Flops?!" au musée des Arts et Métiers à Paris met à l'honneur les pires inventions de l'histoire moderne comme un vélo 100% plastique ou des lasagnes de la marque de dentifrice Colgate.