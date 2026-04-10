Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a affirmé jeudi, dans un message écrit, que l'Iran ne souhaitait pas la guerre contre Israël et les Etats-Unis, mais que le pays défendrait ses droits, a rapporté la télévision d'Etat.
L'Iran "n'a pas cherché la guerre", assure le guide suprême iranien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro