information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 12:21

En Ouganda, les écoliers ont repris le chemin de l'école le 10 janvier dernier après 20 mois de fermeture à cause de la crise sanitaire. C'est la plus longue fermeture dans le monde pendant cette période de pandémie. Parmi les 15 millions d'élèves restés à la maison, la moitié n'a reçu aucune éducation, pas même à distance. Et à la reprise, les frais de scolarité ont doublié.