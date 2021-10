information fournie par France 24 • 22/10/2021 à 12:04

Après le désastre afghan, l'Otan a décidé de replier ses forces et de renforcer ses moyens pour protéger les territoires des Alliés contre les menaces venues de Russie et de Chine avec de nouveaux plans de défense discutés jeudi et vendredi par les ministres de l'Alliance. L'analyse du chroniqueur international de France 24 Gauthier Rybinski.