information fournie par France 24 • 11/07/2023 à 10:44

La Suède voit son entrée dans l'OTAN bloquée par une demande de dernière minute de Reccep Tayip Erdogan: la réouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE. Bluff ultime du président turc ? Signe d'un rapprochement avec l'Europe et les Occidentaux ? Défiance envers Vladimir Poutine ? On va plus loin avec Marc Semo et Bruno Daroux.