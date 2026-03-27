En Espagne, l’Opus Dei ("Œuvre de Dieu", en latin), mouvement catholique ultraconservateur, s’est infiltré dans toutes les sphères de la société : écoles, universités, hôpitaux. Malgré les affaires qui ont secoué l’organisation, l'Opus Dei reste très puissante en Espagne. Reportage de Maude Petit-Jové, Mathilde Lopinski et Emile Roger.
Opus Dei : l'Espagne sous l'influence du mouvement religieux ultraconservateur
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