Olivier Marleix (LR) : "Sur l'immigration, nous voulons durcir les règles"

information fournie par France 24 • 14/06/2023 à 08:51

Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, est l’invité de "Mardi politique". Le sujet de l’immigration revient au centre des débats après le drame de l'attaque d'Annecy. Le gouvernement, qui doit présenter son projet de loi sur l’immigration, espère trouver un accord avec la droite. Une droite qui a elle-même présentée deux propositions strictes sur l’immigration. "Il y a une confusion totale, on ne sait plus qui on accueille", déclare Olivier Marleix.